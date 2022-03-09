السايح يبحث مع سفير اليابان آخر المستجدات والتطورات في المشهد السياسي

أخبارليبيا24

بحث رئيس مجلس المفوضية عماد السايح مع السفير الياباني لدى ليبيا أماديرا ماساكي آخر المستجدات والتطورات في المشهد السياسي.

وثمّن ماساكي جهود المفوضية و سعيها الحثيث للوصول لإنجاز إنتخابات حرة و نزيهة تعكس إرادة الناخب الليبي.

وأكد دعم بلاده لخيارات الشعب الليبي و تطلعاته لعبور هذه المرحلة و الانتقال نحو مستقبل السلم و الاستقرار.

وتناول اللقاء سبل تدعيم المساعي الوطنية للوصول إلى تسوية سياسية شاملة، تعزز الأمن والسلام والاستقرار في ليبيا. وتقودها إلى إجراء انتخابات شفافة ونزيهة يقبل بنتائجها الجميع.