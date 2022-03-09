المنقوش: أتمنى أن أكون فتحت الطريق أمام تعيين رئيسات ليبيات في المستقبل

قالت وزيرة الخارجية في الحكومة منتهية الولاية، نجلاء المنقوش: أنه لا يوجد تحيز بين الرجل والمرأة في ليبيا مثل الدول الأخرى وأكدت أن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة والوزراء دائمآ داعمين لي وللمرأة بشكل عام.

وأضافت المنقوش، في مداخلة تلفزيونية، أن القانون الليبي بشأن المرأة يحتاج لكثير من التعديل والتطوير وتحديدًا قانون الأسرة وقانون الزواج والطلاق.

وأردفت باعتبارها أول وزيرة خارجية في ليبيا هي سابقة سياسية ولكن هو امتداد لسنوات طويلة من وجود المرأة.

وأشارت الى أن المرأة الليبية دائما كانت ناشطة في المجتمعات النسائية والسياسية والدبلوماسيات وظروف الحرب والنزاع ساعدت في أن يكون دورها محصور في وظائف معينة.

معتبرة أن هناك صورة نمطية نحن نتحمل جزءًا كبيرًا من مسؤوليتها وهي الثقافة التي يجب أن تتغير وأن يكون المعيار هو الكفاءة سواء المرأة أو الرجل.

مشيرة الى أن وزارة الخارجية ليست وزارة سهلة وهي وزارة سيادية وحساسة واستراتيجية وواجهت عقبات كثيرة. متمنية أن تكون قد فتحت الطريق أمام تعيين رئيسيات ليبيات في المستقبل.

وأضافت المنقوش، أن التحديات الداخلية التي تواجه المرأة هي أنه لازالت النظرة إلى المرأة أنها غير قادرة ولن تستطيع.

وأنهت حديثها بالإشارة الى أنه في أمريكا وبعض الدول الأوروبية إلى الآن يكون هناك رجل وامرأة في نفس المنصب ولكن المرأة تأخذ راتب أقل من الرجل.