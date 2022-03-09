ستفياني: المنفي أبلغني بدعمه لمبادرتي واتفقنا على أهمية الحفاظ على الهدوء

التقت، اليوم الأربعاء، المستشارة الأممية ستفياني وليامز، مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، في طرابلس، مشيرة إلى أنها أطلعته على مبادرة الأمم المتحدة بخصوص تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة لإيجاد قاعدة دستورية للانتخابات.

وذكرت «ستيفاني»، في تغريدة لها عبر تويتر، أن المنفي أعرب عن دعم المجلس الرئاسي لهذه المبادرة، مشيدة بالجهود المتواصلة التي يبذلها المجلس الرئاسي للحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا.

واكدت أنهما اتفقا على أهمية الحفاظ على الهدوء واحترام تطلعات 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت لإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن.