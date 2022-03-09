ويليامز تناقش مبادرتها مع المنفي

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، ستيفاني ويليامز، مبادرة الأخيرة القاضية بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والأعلى للدولة لوضع قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال، بما يسهم في إيجاد مقترحات توافقية لحل الأزمة الليبية.

وأكدت ويليامز خلال اللقاء الذي عُقد الأربعاء بالعاصمة طرابلس، أن البعثة الأممية تهدف من مبادرتها إلى إرساء الاستقرار في ليبيا وإجراء الانتخابات.

وكانت ويليامز قد بحثت مبادرتها الثلاثاء الماضي مع نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، ورئيس المحكمة العليا محمد الحافي، وعضو هيئة صياغة الدستور الهادي أبو حمرة ومقرر الهيئة رمضان التويجر.

جدير بالذكر أن ويليامز قد دعت قبل أيام إلى تشكيل لجنة مشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، مكونة من 12 عضواً، وذلك وفق مبادرة تهدف إلى الخروج من حالة الجمود السياسي في ليبيا عبر التوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات.

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