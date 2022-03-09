مصادر دبلوماسية لوكالة “نوفا” الإيطالية: خطاب الدبيبة كان مخيباً للآمال

أفادت مصادر دبلوماسية غربية لـ “وكالة نوفا”الإيطالية وتابعتها صحيفة “الساعة24″، أن خطاب الدبيبة كان مخيبا للآمال موضحة بأنه قال إنه يريد الذهاب إلى الانتخابات في يونيو لكنه لم يوضح كيف.

وأضافت المصادر أن هناك عدة دول غربية ممثلة في فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا تشعر بالاستياء من تأويل الدبيبة للبيان الصادر منهم على أنه ضوء أخضر لخطته والذي صدر عن الدول وليس السفارات كما جرت العادة.

وأضافت الوكالة الإيطالية أن البيان تضمن قلق هذه الدول جراء صدور التقارير الأخيرة عن أعمال العنف والتهديدات والترهيب والاختطاف.

واعتبرت المصادر أن قرار الدبيبة لإغلاق المجال الجوي أمام الرحلات الداخلية لغرض وحيد هو منع تنصيب وزراء منافسين في العاصمة قرارا خطيرا للغاية. وخطوة تنتهك وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر 2020 . الأمر الذي يؤثر على حرية تنقل آلاف الليبيين.