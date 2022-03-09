سرقة أسلاك كهرباء بطول 1050 مترا بدائرة توزيع الساحل

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، سرقة 1050 مترًا من أسلاك الضغط العالي، على خط الخزاني من 30 البيطرة بدائرة توزيع الساحل، التابعة لإدارة توزيع المرقب.

وقالت الشركة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن سرقة هذه الأسلاك من قبل مجموعة خارجة عن القانون، تسببت في قطع التغذية عن نحو أربعة محولات، لافتة إلى أن ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية لازالت مستمرة في بعض المناطق.

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وتعاني الشركة العامة للكهرباء تعرض مكوناتها للسرقة بشكل متكرر، ما دفعها للمطالبة بتدخل الجهات المختصة لوضع حد لهذه الظاهرة.