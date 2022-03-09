التومي يبحث تعزيز القدرات المحلية للبلديات

شدد وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة بدر الدين التومي، على أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومشروع تعزيز القدرات المحلية للصمود والتعافي، من أجل تطوير آليات عمل أجهزة الإدارة وتمكينها من ممارسة اختصاصاتها.

جاء ذلك خلال لقاء التومي مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مارك أندريه فرانش، ومدير مشروع تعزيز القدرات المحلية للصمود والتعافي السيدة باولا بيكيوني، حيث تم بحث أهم المشروعات التي تعكف عليها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP.

وشهد اللقاء الذي عقد الأربعاء بالعاصمة طرابلس مناقشة سبل العمل المشترك مستقبلاً، وآليات وضع خطة استراتيجية لتطوير الإدارة المحلية في ليبيا، وخطة تفصيلية لدعم البلديات وتمكينها من تجاوز الصعاب التي تواجه عملها.

كما بحث التومي خلال لقاء جمعه مع السفير الياباني ماساكا أماديرا، ونائب رئيس بعثة طوكيو أماني كوباياشي، التعاون بين البلدين في ما يتعلق بالإدارة المحلية من حيث دعم اللامركزية في ليبيا وتمكين البلديات من ممارسة اختصاصاتها وتدريب كوادر الإدارة المحلية.

وأكد التومي حرصه على الانفتاح على التجربة اليابانية في الإدارة المحلية، مُرحّباً بالتعاون والشراكة بين ليبيا واليابان في هذا الشأن.

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