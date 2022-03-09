المنفي يناقش الأوضاع الأمنية والعسكرية في المنطقة الغربية – أخبار ليبيا 24 – أمن

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ناقش القائد الأعلى للجيش الليبي محمد المنفي مع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق محمد الحداد الأوضاع الأمنية والعسكرية في المنطقة الغربية.

وبحث المنفي سُبل تكاثف الجهود من أجل تنظيم عمل كل الوحدات والقطاعات العسكرية بطرابلس والمنطقة الغربية.

وتم خلال الاجتماع استعراض جهود القائد الأعلى للجيش الليبي، في توحيد المؤسسة العسكرية، لتكون قوة واحدة تحافظ على أمن واستقرار البلاد ووحدتها.

وأشاد المنفي بالالتزام الذي أبداه أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، مؤكداً دعمه لجهود اللجنة في توحيد الجيش، وإصلاح القطاع العسكري، لما له من أثر على استقرار البلاد.

يشار إلى أن الاجتماع عقد أمس الثلاثاء بحضور نائب المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن المنطقة الغربية.