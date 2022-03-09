الفيتوري: سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار أصبح وكأنه قضية رأي عام

قال الخبير الاقتصادي عطية الفيتوري. اليوم الأربعاء. إن سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار أصبح وكأنه قضية رأي عام.

وأضاف الفيتوري. في منشور عبر حسابه على “فيسبوك”: ”الكل يقول رأيه ويصر عليه، وهناك من لا يفقه في أسباب وأهداف وآثار تغيير سعر الصرف. ويدعو إلى تغييره”.

وتابع: ”أصحاب هذا الرأي، بعيدون عن المتخصصين من الأكاديميين الذين يعرفون تداعيات تغيير سعر الصرف على الاقتصاد بشكل عام وليس على اسعار السلع الاستهلاكية فقط”.

وأوضح: ”هذا ما أدى إلى تأخرنا عن ركب الدول الأخرى التي كنا في موقع اقتصادى متقدم منها في فترة سابقة وأصبحنا الآن خلفها”.

واستطرد: ”لأننا لا نجيد توزيع المسؤوليات. والكل يعتقد أنه يفهم في كل شئ”.