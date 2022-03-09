الخارجية الأميركية تمنح المنقوش جائزة المرأة الشجاعة لهذا العام

منحت وزارة الخارجية الأميركية، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، الجائزة الدولية للمرأة الشجاعة، والتي تقدمها سنويا لسيدات حول العالم.

وقد هنأ مكتب شؤون الشرق الأدنى بالوزارة المنقوش، ووكيلة وزارة المالية العراقية طيف سامي لحصولهما على تلك الجائزة، حسب تغريدة على حسابه في موقع «تويتر»، أمس الثلاثاء.

وتجدر الاشارة الى أن المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها، ريتشارد نورلاند، قد هنأ المنقوش عبر حسابه على «تويتر»،على منحها تلك الجائزة المميزة.

وسينظم حفل توزيع للجوائز في 14 مارس، عبر وسائل الاتصال عن بعد، بحضور وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ومن المرجح أن تلقي السيدة الأولى للولايات المتحدة، الدكتورة جيل بايدن، كلمة خلاله.

وذكر الموقع الإلكتروني للخارجية الأميركية إن تلك الجائزة تقدم للنساء اللائي يظهرن القيادة والشجاعة والاستعداد للتضحية من أجل الآخرين، وخاصة لترويج أفضل لحقوق المرأة.

ونشر الموقع نبذة عن المنقوش، كونها أول امرأة تشغل منصب وزير خارجية ليبيا، والخامسة في دول شمال أفريقيا، مشيرا إلى أنه خلال ثورة فبراير العام 2011، ترأست المنقوش وحدة المشاركة العامة في المجلس الوطني الانتقالي، والتي تعاملت مع منظمات المجتمع المدني.

لافتآ إلى عملها كممثل لليبيا في معهد الولايات المتحدة للسلام، ومسؤولة ببرنامج لقانون بناء السلام في مركز الأديان العالمية والدبلوماسية وحل النزاعات في فيرجينيا، إضافة إلى دراستها في جامعة بنغازي، وعملها هناك كأستاذ مساعد في القانون، وحصولها على منحة فولبرايت في الولايات المتحدة، حيث تخرجت من مركز العدالة وبناء السلام في جامعة إيسترن مينونايت في فيرجينيا، ثم حصلت على الدكتوراه في تحليل النزاعات وحلها من جامعة جورج ميسون