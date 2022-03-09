الكبير يبحث مع مساعد وكيل وزارة الخارجية الأمريكية دعم استقلالية المركزي

العنوان – واشنطن

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، مع مساعد وكيل وزارة الخارجية الأمريكية جوي هوود دعم استقلالية مصرف ليبيا المركزي.

واستعرض الكبير والفريق المرافق له خلال الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الخارجية الأمريكية بالعاصمة الأمريكية واشنطن برامج التعاون بين مصرف ليبيا المركزي و المؤسسات الأمريكية.

ونوقش خلال الاجتماع تذليل الصعوبات أمام استئناف الشركات الأمريكية لنشاطها في ليبيا، ومسار توحيد المصرف.

وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي ناقش مع البنك الفيدرالي الأمريكي تعزيز العلاقة الاستراتيجية بين المؤسستين وإدارة الأصول.

وبحث الكبير استمرار التعاون بين المصرفين في تدعيم عمليات المدفوعات الخارجية.