الوطني للحريات يبرم اتفاقية مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان

وقّع المجلس الوطني للحريات الأساسية وحقوق الإنسان بليبيا، على اتفاق التعاون والشراكة مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بعد اختتام مناقشات فنية بالخصوص.

يهدف الاتفاق بين المؤسستين إلى تأطير التعاون المشترك في الجوانب الفنية، والتنسيق في المحافل الإقليمية والدولية، بعد مشاورات بينهما ابتدأت الخريف الماضي.

ويتضمن الاتفاق دعم إدماج حقوق الإنسان في سياق سياسات المرحلة الانتقالية في ليبيا، لدعم استدامة ونجاح الجهود الانتقالية، ومنها نشر الوعي، وبناء القدرات وإعداد المقترحات التشريعية والسياسات، للمساهمة في تعزيز آليات الحماية، وتفعيل المبادئ الدستورية ووضع التشريعات الهادفة لضمان بيئة التمتع بحقوق الإنسان.

وقّع الاتفاق المستشار عمر الحجازي رئيس المجلس الوطني للحريات الأساسية وحقوق الإنسان في ليبيا، وعلاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان.

وتجدر الإشارة إلى أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان قد وقّعت في الفترة من 1999 إلى 2016 عدداً من اتفاقات التعاون الفني مع المؤسسات الوطنية العربية، المعنية باحترام حقوق الإنسان في كلٍ من المغرب والأردن ومصر والبحرين وفلسطين والسودان، إضافةً إلى وزارتي حقوق الإنسان في المغرب واليمن.

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