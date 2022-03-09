المشير حفتر يشرف على إطلاق صواريخ

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشفت القيادة العامة للقوات المسلحة عن قيام القائد العام المشير خليفة حفتر. بافتتاح مدرسة التدريب التخصصية التابعة للواء 106 مجحفل، باعتباره قائداً عاماً للجيش، وذلك في حضور رئيس الأركان العامة الفريق أول عبد الرزاق الناظورى.

وكان المشير خليفة حفتر قد عاد لممارسة مهامه كقائد عام للجيش في فبراير الماضي. بعد دخوله في إجازة منذ سبتمبر الماضي للترشح لانتخابات الرئاسة.

الإستعدادات العسكرية

ولم يخل ظهور المشير حفتر من مظاهر للاستعدادات العسكرية الضخمة التي يجريها الجيش الليبي. فالمدرسة التي تم افتتاحها تم تجهيزها بأحدث وسائل الإيضاح وكافة أنواع مُدخرات التدريب لتواكب التطور. وإعداد كوادر عسكرية قتالية قادرة على إدارة كافة أنواع الأسلحة المُشتركة، وفقا لبيان القيادة .

وفي مفاجأة للمجتمع الليبي والدولي، نفذت القوات المسلحة الليبية عمليات تطوير صواريخ R17 التكتيكية من قبل صنف المدفعية والصواريخ. في إنجاز ونجاح عسكري لرفع الكفاءة القتالية لدى القوات المسلحة. كما تمت تجربة إطلاق الصواريخ البالستية من جنوب بنغازي وصولا إلى جنوب طبرق، شرقي البلاد.

أربعة صواريخ

ونفذت كتيبة صواريخ الكرامة عملية إطلاق أربعة صواريخ “صاروخين رماية مفردة وبفارق زمني 15 دقيقة. ورماية مزدوجة بفارق زمني 50 دقيقة” على هدف يبعد عن منطقة الإطلاق “المقزحة ” مسافة 200 كيلو متر و242 متراً .

وتمت إصابة الهدف والذي يقع جنوب غرب مدينة طبرق بدقة ممتازة وفقاً للتمام الفوري الذي قدمته سرية الاستطلاع المراقبة للهدف للتأكد من إصابته .

وعقب اختتام التمرين قام القائد العام بمنحهم ترقيةً استثنائية تقديراً وتحفيزاً لهم على جهودهم المبذولة ودورهم المميز في تنفيذ هذا التمرين .

ولا يكف الجيش الليبي عن تطوير معداته وتجهيز مقاتليه، إمدادهم بكافة الخبرات والمعلومات والتجهيزات الحديثة. التي تؤهلهم للاستمرار في الدفاع عن التراب الليبي ومحاربة الإرهاب.