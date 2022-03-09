اليابان: ندعم خيارات الشعب الليبي وتطلعاته للانتقال نحو السلم والاستقرار

استقبل رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، صباح اليوم الأربعاء، السفير الياباني لدى ليبيا أماديرا ماساكي والوفد المرافق له، وذلك بديوان مجلس المفوضية.

واستعرض اللقاء آخر المستجدات والتطورات في المشهد السياسي الليبي، وسبل تدعيم المساعي الوطنية الساعية لانجاز الانتخابات المرتقبة خلال المدة القادمة.

وأكد «ماساكي» دعم بلاده لخيارات الشعب الليبي وتطلعاته لعبور هذه المرحلة والإنتقال نحو مستقبل السلم والإستقرار. مثمناً في ذات الوقت لجهود المفوضية وسعيها الحثيث للوصول لإنجاز إنتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الناخب الليبي.