السايح يبحث مع سفيرا ألمانيا واليابان سبل تدعيم المساعي الوطنية الساعية لانجاز الانتخابات المرتقبة

استقبل رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، صباح اليوم الأربعاء، السفير الياباني لدى ليبيا أماديرا ماساكي والوفد المرافق له، وذلك بديوان مجلس المفوضية.

واستعرض اللقاء آخر المستجدات والتطورات في المشهد السياسي الليبي، وسبل تدعيم المساعي الوطنية الساعية لانجاز الانتخابات المرتقبة خلال المدة القادمة.

وأكد ماساكي دعم بلاده لخيارات الشعب الليبي وتطلعاته لعبور هذه المرحلة والإنتقال نحو مستقبل السلم والإستقرار. مثمناً في ذات الوقت لجهود المفوضية وسعيها الحثيث للوصول لإنجاز إنتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الناخب الليبي.

كما استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الإربعاء، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا ميكائيل أونمخت، وذلك بديوان مجلس المفوضية.

وبحث اللقاء المستجدات التي طرأت على المشهد السياسي الليبي وتداعياتها، على السلم والاستقرار في ليبيا.

وأكد أونمخت على تجديد دعم المجتمع الدولي لخيارات الليبيين والمساعي الوطنية التي تنشد انجاز الانتخابات المرتقبة خلال المدة القادمة، مبدياً في الوقت ذاته إستعداد حكومته لدعم ليبيا لعبور هذه المرحلة والوصول إلى الديمقراطية المنشودة.