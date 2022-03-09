التومي يبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خطط تطوير الإدارة المحلية ودعم البلديات

بحث وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، بدر الدين التومي، مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مارك أندريه فرانش، ومدير مشروع تعزيز القدرات المحلية للصمود والتعافي، باولا بيكيوني، وضع خطتين لتطوير الإدارة المحلية ودعم البلديات في ليبيا.

وأفادت وزارة الحكم المحلي في منشور لها عبر صفحتها على «فيسبوك» أن اجتماع التومي ومسؤولي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي عقد بديوان الوزارة في طرابلس، اليوم الأربعاء، تطرق إلى مناقشة أهم المشروعات التي تشتغل عليها الوزارة بالتعاون مع البرنامج.

كما ذكر المنشور إن الاجتماع بحث «خطوط العمل المشترك مستقبلًا وآليات وضع خطة استراتيجية لتطوير الإدارة المحلية في ليبيا، وخطة تفصيلية لدعم البلديات وتمكينها من تجاوز الصعاب ».

وأكد التومي خلال اللقاء على أهمية استمرار التعاون والعمل والتنسيق المشترك بين وزارة الحكم المحلي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومشروع تعزيز القدرات المحلية للصمود والتعافي وكل المنظمات والبرامج المحلية والدولية المهتمة بالإدارة المحلية في ليبيا من أجل تطوير آليات عمل أجهزة هذه الإدارة وتمكينها من ممارسة اختصاصاتها.