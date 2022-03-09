مشروع إيطالي إنساني يقدم الرعاية الطبية لليبيين القصر المصابين بأورام الدم

قدّم المشروع الإنساني المخصص للقاصرين الليبيين الذين يعانون من أورام في الدم، الرعاية الطبية لـ 11 قاصراً، شفي أربعة منهم قبل العودة إلى ليبيا، إلى جانب إجراء عملية واحدة لزراعة نخاع عظمي.

ويوفر المشروع الفرصة للأطفال عن طريق حضور دورات مدرسية مناسبة لقدراتهم، إضافة إلى إعطائهم المساعدة الاجتماعية والنفسية، كما أن المشروع يجري تنفيذه من خلال اتفاقية بين الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، ومستشفى بامبينو يسوع في العاصمة الإيطالية روما.

ووصلت ليلة الأربعاء فتاة ليبية لتلقي العلاج في مستشفى بامبينو يسوع، حيث إنها تعاني من مرض في الدم لم يتم تشخيصه بوضوح، وستخضع لتحاليل طبية أولية لمعرفة المرض المصابة به، قبل أن يتم علاجها خلال الأسابيع القادمة، وفق ما أوردته وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

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