مصادر بمطار معيتيقة لــ”وال”: الرحلات الداخلية لشرق البلاد ما زالت متوقفة والدولية مستمرة

طرابلس 09 مارس 2022 (وال)- أكدت مصادر من مطار معيتيقة الدولي اليوم الأربعاء، أن الرحلات الدولية مستمرة وفق الجداول المعدة لها، وأما الرحلات الداخلية إلى شرق ليبيا فهي ما زالت متوقفة، وذلك إلتزامًا بما أمرت به السلطات المختصة في الدولة، وعلى الأخص مصلحة الطيران المدني.

جاء ذلك في اتصال وكالة الأنباء الليبية “وال” مع مصدر بمطار معيتيقة الدولي بعد ظهر اليوم، حيث أكد المصدر أن طائرات كانت قد وصلت إلى مطار معيتيقة اليوم وأنها كانت منظورة لأي ملاحظ، ما يعني أن المجال الجوي مفتوح. (وال)

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