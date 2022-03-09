المريمي: الشعب الليبي لا يرغب في المواجهة .. وحكومة باشاغا ستدخل العاصمة بقوة القانون

افاد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي، في تصريحات صحفية ان الجميع لا يرغب في المواجهة في ليبيا اليوم، لأن الخاسرالوحيد سيكون الليبيين أنفسهم و أن الدبيبة سيسلم الحكم لأننا في دولة فيها إعلان دستوري ومؤسسات تقوم بدورها”، بحسب قوله

وبين المريمي أن الليبيين ملتزمون بوقف إطلاق النار، ويتجهون اليوم إلى الوفاق والتوافق وترسيخ دولة المؤسسات مشيرا إلى أن باشاغا لن يدخل بقوة السلاح لكن بقوة القانون والاتصالات التي تجريها أطراف عدة؛ من أجل أن يسلم الدبيبة مكتبه بكل سلاسة وأريحية.

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