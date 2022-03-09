السفير الألماني لـ«السايح»: مستعدون لدعم ليبيا للوصول إلى الديمقراطية المنشودة 

استقبل رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، صباح اليوم الاربعاء، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا «ميكائيل أونمخت»، وذلك بديوان مجلس المفوضية.

وحسب بيان صادر عن المفوضية، فقد بحث اللقاء المستجدات التي طرأت على المشهد السياسي الليبي وتداعياتها، على السلم والاستقرار في ليبيا.

وأكد «أونمخت» على تجديد دعم المجتمع الدولي لخيارات الليبين والمساعي الوطنية التي تنشد إنجاز الانتخابات المرتقبة خلال المدة القادمة.

وأبدى السفير الألماني لدى ليبيا في الوقت ذاته استعداد حكومته لدعم ليبيا لعبور هذه المرحلة والوصول إلى الديمقراطية المنشودة.