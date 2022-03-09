صنع الله وتوتال يناقشان رفع إنتاج شركة الواحة وإعادة الإنتاج في حقل المبروك

ناقش رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفي صنع الله مع الرئيس التنفيذي لشركة توتال اينرجيز خلال فعاليات مؤتمر سيرا ويك بمدينة هيوستن بالولايات المتحدة الامريكية ، ناقش رفع معدلات الانتاج الحالية لشركة الواحة من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية وتطوير الحقول المكتشفة، كما تمت مناقشة إعادة حقل المبروك الى الانتاج مع مطلع العام 2023.

كما تم التطرق لإستراتيجية المؤسسة الوطنية للنفط لتطوير ورفع الانتاج من الاستكشافات الغازية البرية والبحرية بغرض رفع معدلات إنتاج الغاز للاستجابة لزيادة الطلب في السوق العالمية،ومن جانبها أبدت شركة توتال انيرجيز المساهمة في هذه الاستراتيجية من خلال عقد ورشة عمل فنية مع المؤسسة لمناقشة التفاصيل والجوانب الفنية لهذه الاستراتيجية وإمكانية مشاركتها تطوير بعض هذه الفرص.

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