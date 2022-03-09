العكاري: ارتفاع أسعار النفط مهم جدا لليبيا كدولة مصدرة له، ولكن ينبغي الحذر

قال عضو لجنة تعديل سعر الصرف بالمصرف المركزي، مصباح العكاري إن «ارتفاع أسعار النفط مهم جدا لليبيا كدولة مصدرة للنفط»، لكنه طلب «الحذر وعدم البناء على هذه الأسعار المرتفعة جدا»، ».

جاء ذلك في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”

وأضاف العكاري قائلآ: «بنوك عالمية كبيرة كانت تقول إن أسعار النفط سوف ترتفع الى 200 دولار للبرميل»، مضيفا «هنا تكونت فوائض مالية ضخمة للدول المصدرة للنفط وتضررت الدول المستهلكة للنفط فخرجت بعض الأصوات تقول إن هذه الفوائض لا بد أن تعود لنا»،

وتابع عضو لجنة تعديل سعر الصرف بالمصرف المركزي قوله: «فعلا ضربت أزمة الرهن العقاري أركان الاقتصاد العالمي وكانت الخسائر بالتريليونات، وكل تلك الفوائض كان يعاد استثمارها في أسواق الأسهم والعقار والسندات في العام 2009، لتهبط أسعار النفط إلى مستويات بين 30-35 دولار للبرميل».

ومن اللافت للنظر أنه سجلت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، صعودا جديدا لتتجاوز 131 دولارًا للبرميل حيث أثار الحظر الأميركي على واردات النفط الروسية وخطة بريطانيا للتخلص التدريجي منها بحلول نهاية العام مخاوف من تقلص المعروض العالمي.