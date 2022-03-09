وليامز تعرض على المنفي مبادرة تشكيل لجنة 6+6 بشأن إيجاد قاعدة دستورية للانتخابات

العنوان-طرابلس

قالت، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إنها عرضت على رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، على مبادرة الأمم المتحدة بخصوص تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة لإيجاد قاعدة دستورية للانتخابات.

وأضافت وليامز، أن المنفي أعرب عن دعم المجلس الرئاسي لهذه المبادرة.

2/1 التقيتُ اليوم مع رئيس المجلس الرئاسي، السيد محمد المنفي، في طرابلس وأطلعته على مبادرة الأمم المتحدة بخصوص تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة لإيجاد قاعدة دستورية للانتخابات، حيث أعرب عن دعم المجلس الرئاسي لهذه المبادرة. pic.twitter.com/yZM9zjsupn — Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) March 9, 2022

وذكرت أنها أشادت بالجهود المتواصلة التي يبذلها المجلس الرئاسي بقيادة الرئيس المنفي للحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا.

وقالت، إنهما اتفقا على أهمية الحفاظ على الهدوء واحترام تطلعات 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت لإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن.