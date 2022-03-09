افتتاح مركز إيواء المهاجرين العرب في طرابلس

افتتح رئيس حكومة تصريف الأعمال، عبدالحميد الدبيبة، اليوم، مركز إيواء المهاجرين العرب في العاصمة طرابلس.

وحسب بيان الحكومة، فقد تفقد الدبيبة أماكن الإيواء الجديدة، والعيادات والورش الخاصة بالتدريب، والصالة الرياضية المخصصة لهم، إلى جانب مركز المعلوماتية الخاص بتواصل المهاجرين مع عائلاتهم.

وتقدم الدبيبة بالشكر لكل القائمين على هذا العمل، مؤكدا ضرورة الاهتمام بالمهاجرين، وتوفير الظروف الملائمة لهم.

من جهته، أكد رئيس جهاز الهجرة غير الشرعية محمد الخوجة، أن إنشاء هذا المقر الخاص بالمهاجرين العرب جاء تقديرا لعاداتهم وتقاليدهم.

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