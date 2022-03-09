حكومة الوحدة تخصص 200 مليون دينار لصرف مستحقات العاملين بمراكز العزل والرصد والفلترة

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خصصت حكومة الوحدة اليوم 200 مليون دينار ليبي لصرف المستحقات المتراكمة للعناصر الطبية والطبية المساعدة والعناصر التسييرية والعاملين بمراكز العزل والرصد والفلترة.

وقال، نائب رئيس الحكومة المكلف بوزارة الصحة، رمضان أبوجناح، اليوم الأربعاء، إن الحكومة خصصت 200 مليون دينار لصرف تلك المستحقات.

وأضاف أبوجناح، في تدوينة على فيسبوك، أن هذا القرار جاء بعد سلسلة من اللقاءات أقامها مع ممثلي العاملين بمراكز العزل والرصد والفلترة.

وبحسب للقرار، فإن الـ200 مليون دينار تخصم من باب الخامس (نفقات الطوارئ) وفقا للتشريعات النافذة.

واجتمع أبوجناح، مع ممثلين عن العاملين بمراكز العزل والفلترة. حيث استمع للمطالب التي قدمها ممثلي العاملين بمراكز العزل والفلترة، والمتمثلة في تأخر صرف المكافئات المالية.

كما استعرض ممثلي العاملين بمراكز العزل والفلترة، المشاكل والصعوبات التي يتعرض لها العاملين. في القطاع الصحي واحتياجاتهم الضرورية والاساسية.

وعلى نحو متصل، أبدى السيد أبوجناح استعداده التام لإيصال مطالب العاملين بمراكز العزل والفلترة إلى الجهات المعنية، وإتمام إجراءات صرف مستحقاتهم في القريب العاجل.