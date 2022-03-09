تركيب أجهزة تفتيش أمني ألمانية في مطار زوارة الدولي

أعلنت مصلحة المطارات، التابعة لوزارة المواصلات، تركيب وتشغيل أجهزة الكشف الأمني الآلي الحديثة التي تعاقدت المصلحة لتوريدها من شركة «Smiths Detection» الألمانية.

وأضافت المصلحة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن فريق عمل مكلفًا من قبل إدارة التجهيزات بمصلحة المطارات زار مطار زوارة الدولي للإشراف على أعمال تركيب وتشغيل الأجهزة.

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وأشارت إلى تركيب عدد من الأقواس الأمنية الخاصة بالكشف عن المعادن، مؤكدة سعيها لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة لتشغيل المطارات وفق ما يتماشى مع المتطلبات الدولية والمحلية.

جانب من تفقد الأجهزة الحديثة في مطار زوارة الدولي (صفحة مصلحة المطارات على فيسبوك)

فريق عمل مكلف من إدارة التجهيزات بمصلحة المطارات يزار مطار زوارة الدولي (صفحة المصلحة على فيسبوك)

فريق عمل مكلف من إدارة التجهيزات بمصلحة المطارات يزار مطار زوارة الدولي (صفحة المصلحة على فيسبوك)