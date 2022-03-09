ديوان المحاسبة يدعو لتنظيم ملف العلاج بالخارج

وجّه رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مخاطبات إلى رئيس مجلس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزير الصحة المكلف رمضان أبو جناح، بشأن أوضاع المرضى في عدد من ساحات العلاج في الخارج.

وحث شكشك الجهات المخاطبة، الأربعاء، على تنبيه اللجان المُشكّلة لتنظيم العلاج بالخارج بسرعة إتمام الأعمال المكلفين بها وإبرام اتفاقيات وعقود لتنظيم العلاج، بما يسهم في توطينه بالداخل، بالإضافة إلى الاهتمام بأطفال ضمور العضلات والعمل على إبرام اتفاقية مع وزارة الصحة المصرية بالخصوص أو أي جهة مختصة أخرى.

وحذر الديوان من أن التأخير في اتخاذ هذه الإجراءات سيؤدي إلى أضرار بحالات المرضى، وإفشال عمليات التنظيم التي شرع الديوان فيها بالتنسيق مع وزارة الصحة، مضيفاً أن التأخير في الاهتمام بمرضى ضمور العضلات سيحرم العديد من المصابين من فرص العلاج والتشافي.

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