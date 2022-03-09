من أجل تطوير قطاع الطاقة والنفط عون يلتقي بمدير عام المجلس الوطني للتطوير الإقتصادي والإجتماعي

التقي صباح اليوم الأربعاء، المهندس محمد عون “وزير النفط والغاز” بالدكتور محمود الفطيسي ” مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي”

وذلك في اطار التعاون المستمر بين المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي وجميع الوزارات الحكومية

وخلال الاجتماع تم مناقشة تطوير قطاع الطاقة وخاصه النفط والغاز، وأكد الفطيسي ان المجلس يعمل منذ بداية هذا العام على وضع استراتيجية طويلة المدى لتطوير النفط والغاز في ليبيا.

واختتم اللقاء بالاتفاق على تحضير حلقة نقاش موسعة بحضور خبراء في مجال النفط والغاز