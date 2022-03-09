شكشك يستعرض مع عمداء الجبل الغربي مآلات مشروع الإمداد المائي

استعرض رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك – الأربعاء- مع عمداء بلديات الجبل الغربي، نتائج أهم ملاحظات الديوان بشأن التعاقد على مشروع الإمداد المائي لعدد 6 مدن في الجبل الغربي.

التأم اجتماع بالخصوص بحضور عمداء الزنتان ويفرن والقلعة والرياينة وظاهر الحبل والرجبان، إضافةً إلى مسؤول جهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية ومديري الإدارات المختصة بالديوان.

ويستهدف مشروع الإمداد المائي، مدن يفرن وجادو والرياينة والرحيبات والرجبان والزنتان.

ونوه “شكشك” خلال الاجتماع بأهمية هذا المشروع الذي وصفه بالحيوي، لحل معاناة سكان تلك المناطق من أزمة نقص مياه الشرب، بسبب عدم ربط الآبار القائمة بالمكملات الأخرى من محطات الضخ وخزانات التجميع وشبكات التوزيع وغيرها.

وأشار شكشك إلى حرص ديوان المحاسبة للوصول إلى إتمام تنفيذ المشروع، مع “مراعاة الجانب التعاقدي ومعالجة الملاحظات، للاطمئنان على سلامة الإجراءات، بما يحفظ المال العام وتوفير المخصصات اللازمة لتمويل المشروع” – حسب قوله.

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