وزيرا الداخلية والحكم المحلي بحكومة الاستقرار يؤديان اليمين الدستورية

أدى يوم أمس الثلاثاء كل من وزير الداخلية اللواء عصام محمد حسن بوزريبة، وزير الحكم المحلي سامي علي الفيتوري الضاوي، اليمين الدستورية، أمام رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة، ليباشرا عملهما، عقب تعذر وصولهما لجلسة أداء اليمين الدستورية للحكومة الليبية برئاسة السيد فتحي باشاغا في جلسة الخميس الماضي.

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