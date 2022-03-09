صنع الله من أمريكا: نعمل على رفع إنتاجنا للاستجابة للطلب الأوروبي

أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله على تشجيعه ودعمه للشركات العالمية العاملة في ليبيا وحرصه على خلق بيئة استثمارية للمحافظة على تواجد الشركاء الحاليين وجذب شركاء آخريين.

وذكرت المؤسسة النفطية، في بيان لها أن «صنع الله» أستضيف خلال فعاليات مؤتمر سيرا ويك المنعقد، بمدينة هيوستن، بولاية تكساس بالولايات المتحدة الامريكية، كمتحدث رسمي في بعض الجلسات وحلقات النقاش حول نماذج شركات النفط والغاز المستقبلية وكذلك تطور فرص ونماذج الاستكشاف والإنتاج.

وتحدث «صنع الله» عن احتياطات ليبيا من النفط والغاز ومعدلات الإنتاج الحالية وموقع ليبيا الاستراتيجي الذي يجعل منها قريبة جداً من السوق الأوربية، وتطرق إلى إستراتيجية المؤسسة الجديدة في التركيز علي انتاج الغاز ورفع معدلات ليبيا من الغاز للاستجابة للطلب المتزايد علي الغاز في السوق الأروبية.

وجدد المهندس صنع الله دعوته لتقليل الاعتماد على الغاز في توليد الكهرباء والاعتماد على توليد الكهرباء من الطاقات البديلة، وأكد على استراتيجية المؤسسة لتقليل الانبعاثات الكربونية من خلال الاستغلال الامثل للغاز المنتج مع النفط.

وتطرق إلى بعض مشاريع تقليل حرق الغاز مثل مشروع استخلاص غاز الطهي من غاز المحرقة بالمحطة 186 بحقل الشرارة وكذلك مشروع استخلاص غاز الطهي من غاز المحرقة بحقل المبروك وهذا يعتبر مساهمة في التنمية المستدامة التي سوف سيكون له الاثر على المجتمعات المحلية المجاورة لمناطق عمليات المؤسسة الوطنية للنفط.