باشاغا يلتقي وزيرا الداخلية والحكم المحلي في حكومته

التقى يوم أمس الثلاثاء رئيس حكومة الاستقرار ، السيد فتحي باشاغا في مدينة طبرق، كلا من وزير الداخلية عصام بوزريبة ، ووزير الحكم المحلي سامي الضاوي. وذلك عقب أداء اليمين الدستوري أمام رئيس مجلس النواب بعد تعذر حضورهما جلسة الخميس الماضي.

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