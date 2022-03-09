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باشاغا يلتقي وزيرا الداخلية والحكم المحلي في حكومته

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

التقى يوم أمس الثلاثاء رئيس حكومة الاستقرار ، السيد فتحي باشاغا في مدينة طبرق، كلا من وزير الداخلية عصام بوزريبة ، ووزير الحكم المحلي سامي الضاوي. وذلك عقب أداء اليمين الدستوري أمام رئيس مجلس النواب بعد تعذر حضورهما جلسة الخميس الماضي.

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قناة ليبيا

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