أبو الغيط: الأوضاع في ليبيا تثير قلقنا

قال أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن “الوضع في ليبيا يُثير قلقنا جميعًا، ولا أحد يُريد لهذا البلد أو لمؤسساته الدستورية أن تنقسم”.

وناشد أبو الغيط في كلمته أمام الدورة الـ157 لمجلس الجامعة العربية، على مستوى وزراء الخارجية العرب، اليوم الأربعاء، الأطراف الليبية بالعمل على تجنُّب شبح الانقسام، أو اللجوء للعنف أو حتى التلويح به، وتجاوز المرحلة الانتقالية الدقيقة عبر التحلي بروح المسؤولية الوطنية.

وحث أبو الغيط الأطراف الليبية على التخلي عن أي مغنمٍ شخصي أو حزبي أو مناطقي، لتحقيق التوافق في أسرع وقت على الظروف القانونية والسياسية والأمنية المناسبة لإجراء الاستحقاق الانتخابي.