استمرار غلق المجال الجوي بالمناطق الشرقية في ليبيا

أكدت مصادر من مطار معيتيقة الدولي أن الرحلات الدولية مستمرة وفق الجداول المعدة لها، أما الرحلات الداخلية إلى شرق ليبيا فهي ما زالت متوقفة، وذلك التزاما بما أمر ت به السلطات المختصة في الدولة، وعلى الأخص مصلحة الطيران المدني، بحسب وكالة الأنباء الليبية “وال”.

وأكدت “وال” أن طائرات كانت قد وصلت إلى مطار معيتيقة اليوم الأربعاء وأنها كانت منظورة لأي ملاحظ، ما يعني أن المجال الجوي مفتوح، على حد قولها.

يذكر أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قرر غلق المجال الجوي منذ الأسبوع الماضي، في خطوة اعتبرها فتحي باشاغا رئيس حكومة الاستقرار المكلف من مجلس النواب محاولة لتعطيل إجراءات انتقال وزراء حكومته من المنطقة الغربية إلى طبرق الخميس الماضي لأداء القسم القانونية أمام مجلس النواب، والتي تمت دون حضور بعض الوزراء، بعد احتجاز اثنين منهما في مصراتة من قبل قوات أمنية تابعة لحكومة الوحدة الوطنية.