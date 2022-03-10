في الكونغو.. اللافي يبحث مستجدات الوضع في ليبيا

العنوان- أويو

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، خلال لقائه، الأربعاء، برئيس جمهورية الكونغو، رئيس اللجنة رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي المعنية بليبيا، دينيس ساسو نغيسو، في مدينة أويو الكونغولية، العلاقات الليبية الكونغولية، وآخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وأوضح الرئيس الكونغولي اهتمامه بالشأن الليبي، مؤكدًا دعم الاتحاد الإفريقي، من خلال اللجنة رفيعة المستوى للخروج من الأزمة الليبية، لتحقيق الاستقرار ونجاح مشروع المصالحة الوطنية التي أطلقه المجلس الرئاسي، الذي يمهد الطريق لإجراء الانتخابات الليبية.

بدوره ثمن اللافي جهود الرئيس ساسو نغيسو، من خلال رئاسته اللجنة رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الإفريقي، التي تهدف لتحقيق الاستقرار، وبناء الدولة المدنية الديمقراطية، معرباً عن تطلع المجلس الرئاسي لدعم مساعيه الرامية لاستقرار ليبيا، والذي سينعكس بالإيجاب على المنطقة، والقارة الإفريقية بشكل عام، حتى تتمكن ليبيا من ممارسة دورها الإقليمي والدولي

وكان قد وصل اللافي مساء الأربعاء إلى مطار أولومبو، وكان في استقباله وزير الدفاع الكونغولي، وتوجه فور وصوله لمقابلة الرئيس الكونغولي في القصر الرئاسي.