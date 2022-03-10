عاجل: وزيرا الخدمة المدنية والدولة لشؤون الهجرة يعلنان استقالتهما من حكومة الدبيبة

طرابلس 10 مارس 2022 (وال) – أعلن وزير الخدمة المدنية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها (عبدالفتاح الخوجة)، استقالته من منصبه احتراماً للقرار الصادر عن مجلس النواب بشأن تكليف (فتحي باشاغا) برئاسة الحكومة، ومنح الثقة للحكومة الجديدة، مؤكداً التزامه بعهده وقسمه أمام مجلس النواب بالالتزام بالإعلان الدستوري وسلامة ليبيا ووحدة أراضيها.

وأكد الخوجة في بيان مرئي، جاهزيته لتسليم السلطة فيما يتعلق بوزارته، معاهداً الليبيين بأنه لن يكون مشارك في عودة الانقسام السياسي.

وفي ذات السياق، أعلن وزير الدولة لشؤون الهجرة في ذات الحكومة (اجديد معتوق أجديد)، استقالته من منصبه احتراماً للقرار الصادر عن مجلس النواب بشأن تكليف (فتحي باشاغا) برئاسة الحكومة، ومنح الثقة للحكومة الجديدة، مؤكداً التزامه بعهده وقسمه أمام مجلس النواب بالالتزام بالإعلان الدستوري وسلامة ليبيا ووحدة أراضيها.

معتوق، وفي بيان مرئي أكد جاهزيته لتسليم السلطة فيما يتعلق بوزارته، معاهداً الليبيين بأنه لن يكون مشارك في عودة الإنقسام السياسي. (وال – طرابلس) إ م

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