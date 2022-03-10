وليامز ترد على الدبيبة: لسنا في موضع تأييد الحكومات ويجب إعادة فتح المجال الجوي

قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، اليوم الأربعاء، إنها “تسعى للتوصل إلى اتفاق هذا الشهر بشأن القوانين والترتيبات الدستورية المرتبطة بتنظيم الانتخابات في البلاد”.

ولفتت وليامز، في تصريحات نقلها موقع “ميادين” اللبناني إلى أنها “تريد إجراء محادثات بين أعضاء البرلمان ومجلس الدولة الاستشاري، وهما الهيئتان التشريعيتان المعترف بهما في البلاد، قبل شهر رمضان والذي من المتوقع أن يبدأ في الأول من أبريل”.

ولدى سؤالها عن الحكومة التي تعتبرها الأمم المتحدة الحكومة الشرعية، قالت وليامز: “لسنا في موضع تأييد الحكومات أو الاعتراف بها”، وأضافت أنها “تركز على الضغط من أجل إجراء انتخابات”.

وتابعت: “نحن بحاجة إلى عقد هذه المحادثات قبل شهر رمضان، لقد خصصنا أسبوعين لوضع الأساس الدستوري، ونأمل أيضاً في العمل على قانون الانتخابات خلال تلك الفترة، وسيسمح ذلك لنا بوضع البلاد على مسار الانتخابات”.

وحول إغلاق المجال الجوي الليبي قالت وليامز إنه “يجب إعادة فتح المجال الجوي، هذا حق أساسي للناس أن يكونوا قادرين على السفر من منطقة إلى أخرى من البلاد، وهو في الواقع حق منصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار”.