عبد العزيز: حكومة باشاغا ولدت ميتة ولن تمر وستبقى حكومة الدبيبة للانتخابات القادمة

قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز إن “علي السباعي وغيره من المتواجدين في المشهد هم من سيفشلون الانتخابات لأن المنطق الذي يتكلمون به منطق أشخاص لا يريدون اجراء الانتخابات”، بحسب قوله.

عبد العزيز اعتبر خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني الإثنين ونقلته صحيفة المرصد الليبية الإثنين أن “حكومة فتحي باشاغا ولدت ميتة ولن تمر”، بحسب قوله.

وأضاف: “السباعي قال تمت المعركة وانتصرنا، نحن انتصرنا بشكل كلي يا علي وأنت تعلم هذا لكنك تحاول خداع الناس، الهدف هو الدخول والسيطرة على العاصمة وفشل المشروع بدون اللعب بالمصطلحات! ما دام رئيس الحكومة التي اعطيته الثقة لم يستطيع ان يدخل بنغازي! هل قلت كلمة حق واستقلت!”، بحسب قوله.

وعلق على حديث محمد صوان حول أنه في السياسة لا يوجد ضمانات قائلاً: “لتسمع مدارس العلوم السياسية ان هناك نظريات جديدة يقرها محمد صوان في العلوم السياسية وإدارة الاتفاقيات، لما أتوا بالسراج قلنا لهم ما الضمانات التي عندكم؟ قالوا ان السراج ضعيف ونقدر في أي لحظة ومعه معيتيق وكاجمان! أما خرجت وقلت ان من صوت للتحالف هم الأزلام بعد 2012 اليوم في حزبك الجديد أعضاء ونواب وأعضاء مؤتمر وطني عن التحالف موجودين لديك“، بحسب قوله.

كما أشار إلى أن “البديل عن كل ما يحدث هو المقاومة والصبر وان تبقى حكومة عبد الحميد الدبيبة إلى حين اجراء الانتخابات”، بحسب قوله.