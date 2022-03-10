المنقوش من الجامعة العربية: ليبيا شهدت انتعاشاً مع حكومتنا

ترأس وكيل وزارة الخارجية بالإنابة عن نجلاء المنقوش بالحكومة منتهية الولاية محمد خليل عيسى، الوفد الليبي المشارك في أعمال الدورة العادية “157” لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب والذي عقد بالقاهرة اليوم الأربعاء.

وألقى عيسى كلمة المنقوش خلال الاجتماع، التي قالت فيها “أن ليبيا شهدت خلال سنوات انقسامات سياسية عميقة انعكست على أرض الواقع في معارك أهلية وصراع على الموارد والسلطة، وانفلات أمني وصولا بحرب بين الإخوة مما أدى لنزوح المئات من العائلات وتهجير بعض المدن واستغلال المجرمين من مهربي بشر وسلاح لهذا الانفلات خاصة على المناطق الحدودية”، بحسب قولها.

وأضافت “كل هذا بالضرورة شكّل خطرًا حقيقياً ليس فقط على ليبيا ولكن على المنطقة ككل إلّا أنّ الأمل قد تحقَّقَ في توحيد السلطة التنفيذية بعد انقسام دام سبع سنوات متمثلة في حكومة الوحدة الوطنية وذلك عبر الحوارات التي رعتها الأمم المتحدة، وعلى إثر ذلك شهدت البلاد انتعاشاً ملموسا واستقرارا أمنياً، وباتت آمال الليبيين ترْنُوا لدولة أكثر استقرارًا وازدهارًا تجري فيها انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة ويتفق فيها الليبيون على قاعدة وأساس دستوري وهو مالم يحدث نتيجة عدم توفر المبادئ الأساسية الأولية من قوانين انتخابية عادلة تضمن حرية المشاركة دون خوف أو ترهيب من أي طرف كان”، بحسب قولها.

وأوضحت، أن “الشعب الليبي سئم المراحل الانتقالية، وأنهم موقنون من أن الأشقاء العرب يدعمون هذا التوجه، وصولاً إلى انتخابات عامة تشريعية ورئاسية، والعالم يشهد مرحلة حساسة ومخيفة إثر العدوان العسكري على أوكرانيا، والذي ندينه كما ندين كل تعدي على أي بلد وأي إنسان في هدا العالم”، بحسب قولها.