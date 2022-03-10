بعد تأخر مرتباتهم لأكثر من سنة.. استقالة جماعية للكادر الطبي بمركز العزل بزليتن

أعلنت بلدية زليتن، توقف مركز العزل بالبلدية عن استقبال الحالات المصابة بفايروس كورونا بعد استقالة الكوادر الطبية والتشغيلية بالمركز.

وأوضح المجلس البلدي في بيان، اليوم الأربعاء، أن الكوادر الطبية والتشغيلية قدموا استقالة جماعية، بعد انتظارهم صرف مستحقاتهم المالية لأكثر من سنة.

وأشار البيان، إلى أن وزارة الصحة والحكومة وعدت الكادر الطبي عدة مرات بصرف تلك المستحقات لكن لم يتم الإيفاء بتلك الوعود.