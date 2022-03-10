الخارجية: ليبيا تترأس الدورة القادمة لوزراء الخارجية العرب

أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية بأنه تم الاتفاق على أن تترأس دولة ليبيا أعمال الدورة العادية القادمة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب التي من المقرر أن تعقد في سبتمبر من العام الجاري”.

وترأس محمد خليل عيسى وكيل وزارة الخارجية بالإنابة عن “نجلاء المنقوش” وزيرة الخارجية، الوفد الليبي المشارك في أعمال الدورة العادية “157” لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب والذي عقد بالقاهرة اليوم الأربعاء.

وعلى هامش الاجتماعات التقى وكيل وزارة الخارجية مع عدد من وزراء خارجية العرب، وزير الخارجية الجزائري ووزير الخارجية المغربي، والوزير الخارجية التونسي والوزير الخارجية الكويتي والوزير الخارجية الإماراتي ووزير الخارجية الموريتاني، حيث أوصل إليهم رسائل شفوية من الوزيرة بشأن الأوضاع الجارية في ليبيا.