ستيفاني لـ”رويترز”: نسعى للاتفاق على قوانين الانتخابات قبل شهر رمضان

قالت وكالة الأنباء “رويترز” إن مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية في ليبيا ستيفاني وليامز تسعى للتوصل إلى اتفاق هذا الشهر بشأن قوانين الانتخابات والترتيبات الدستورية.

وأوضحت ستيفاني في تصريحات لـ”رويترز” إنها تريد إجراء المحادثات بين أعضاء البرلمان ومجلس الدولة، قبل شهر رمضان، والذي من المتوقع أن يبدأ في الأول من أبريل.

ولدى سؤالها عن أي واحدة من الحكومتين برئاسة عبد الحميد الدبيبة أو فتحي باشاغا تعتبرها الأمم المتحدة صالحة، قالت ويليامز “لسنا في مجال تأييد الحكومات أو الاعتراف بها، ونركز على الضغط من أجل إجراء انتخابات”.

وأضافت أنه يتعين على كل من مجلسي النواب والدولة المجلسين تقديم 6 أسماء للانضمام إلى لجنة مشتركة في الأيام القليلة المقبلة، متابعة: “نحن بحاجة إلى استمرار هذه المحادثات قبل شهر رمضان، لقد خصصنا أسبوعين لوضع الأساس الدستوري، ونأمل أيضا في تلك الفترة العمل على قانون الانتخابات، وسيسمح لنا ذلك بوضع البلاد على قدم وساق في الانتخابات”.

ودعت ستيفاني إلى إعادة فتح المجال الجوي، وقالت: “إنه حق أساسي للناس أن يكونوا قادرين على السفر من جزء من البلاد إلى آخر، وهو في الواقع منصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار”.