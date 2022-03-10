وزير الخارجية المصري: البرلمان الليبي هو مانح الشرعية للسلطة

ثمن وزير الخارجية المصري سامح شكري إجراءات مجلس النواب كونه الجهة التشريعية المنتخبة، المنوط بها منح الشرعية للسلطة التنفيذية، بما يفضي إلى تحقيق تطلعات الشعب الليبي وصولاً إلى إجراء الانتخابات.

وقال «شكري»، في كلمته بالدورة 157 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، مصر تؤكد على تحقيق السلم الاجتماعي، والحفاظ على الهوية لا يمكن الوصول إليه إلا بتوافق الطيف الأوسع من القوى الليبية الفاعلة على المضي قدماً صوب المستقبل دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية.

وأضاف «لا استقرار دائم لليبيا إلا بخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب دون استثناء في مدد زمنية محددة، وندعم جهود لجنة 5+5 العسكرية المشتركة لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب».

وأكد وزير الخارجية المصري أن بلاده تؤكد ضرورة التزام كل الأطراف بوقف الأعمال العسكرية حفاظا على أمن واستقرار ليبيا ومقدرات شعبها.