وزيران بحكومة الدبيبة يعلنان استعدادهما لتسليم وزارتيهما إلى حكومة باشاغا

أعلن كل من عبدالفتاح خوجة وزير الخدمة المدنية في حكومة الوحدة الوطنية واجديد معتوق وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية استعدادهما لتسليم مهامهما للحكومة المكلفة من مجلس النواب تجنبًا للانقسام.

وقال اجديد ومعتوق في بيانين مصورين منفصلين: “أعلن احترامي لقرار مجلس النواب بشأن تكليف فتحي باشاغا برئاسة الحكومة وقرار منح الثقة للحكومة الجديدة والتزامي بعهدي وقسمي أمام مجلس النواب بالالتزام بالإعلان الدستوري وسلامة ليبيا ووحدة أراضيها، وأؤكد جاهزيتي لتسليم السلطة فيما يتعلق بمهامي وأعاهد الشعب الليبي بأن لا أكون معولا أو أشارك في عودة الانقسام السياسي”.

ويأتي ذلك في ظل رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تسليمه السلطة إلى رئيس حكومة الاستقرار المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا.