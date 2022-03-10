الجحاوي: على القوى الفاعلة بالمنطقة الغربية وضع “ميثاق الوحدة”

دعا مختار الجحاوي الذي عيّنه المجلس الرئاسي آمرا لشعبة الاحتياط بقوة مكافحة الإرهاب، كافة الأطراف بالمنطقة الغربية والقوى الفاعلة على الأرض للاجتماع على ميثاق بينهم.

وقال الجحاوي في تدوينة عبر “فيسبوك” إن الميثاق يجب أن يكون جوهره وضع نقاط كإطار لمبادئ وطنية تكون ملزمة لجميع القوى في المنطقة الغربية وتحفظ الوحدة والنظام والمصالح العامة، بحسب ادعائه.

وشدد على ضرورة أن يحترم الميثاق ثوابت المجتمع والدولة ويحافظ عليها ويحرسها تحت أي ظرف، على حد قوله.

يشار إلى أن الجحاوي أعلن قبل أسبوع رفضه إجراءات منح الثقة لحكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاغا المكلف من مجلس النواب، وقال في بيان: سنلتزم بممارسة عملنا في حماية ليبيا ولن نحيد عن مبادئ ثورة فبراير التي نادت بالدولة المدنية وتداول السلطات واحترام الاختصاصات، وفق زعمه.