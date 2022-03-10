بعد الاستقالة الجماعية في زليتين.. ” حكومة الوحدة ” تخصص 200 مليون دينار للعناصر الطبية

خصص مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 200 مليون دينار لسداد المستحقات المتراكمة للعناصر الطبية والطبية المساعدة والعناصر التسييرية والعاملين في مراكز العزل والرصد والفلترة.

وجاء قرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية 242 لسنة 2022، بعدما أعلنت بلدية زليتن، توقف مركز العزل بالبلدية عن استقبال الحالات المصابة بفايروس كورونا بعد استقالة الكوادر الطبية والتشغيلية بالمركز، اليوم الأربعاء، جراء انتظارهم صرف مستحقاتهم المالية لأكثر من سنة.

وقالت البلدية في بيان إن وزارة الصحة والحكومة وعدت الكادر الطبي عدة مرات بصرف تلك المستحقات لكن لم يتم الإيفاء بتلك الوعود .