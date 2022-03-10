عاجل ليبيا الان

بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 10 مارس 2022

تم النشر منذُ 4 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 10 مارس 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء طقس شتوي بارد على مناطق الشمال الشرقي مصحوب بسقوط أمطار يتخللها سحب رعدية, بينما يبقي الطقس دون تغير على باقي المناطق.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر على بعض المناطق مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.
الرياح: شمالية غربية معتدلة إلي نشطة السرعة أحيانا علي بعض المناطق، وتكون متغيرة الاتجاه يوم الغد.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (12-18) مْ، وتسجل زيادة طفيفة من يوم الغد.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-
حالة السماء: مازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خاصة نهار اليوم وتكون جيدة على المنطقة الممتدة من المرج حتى درنة تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد(التبروري).
الرياح: شمالية غربية نشطة السرعة، وتقل سرعتها تدريجيا يوم الغد على اغلب المناطق .
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (12- 17) مْ، ولاتتجاوز (08) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب.
الرياح: شمالية شرقية إلي شرقية سرعتها بين الخفيفة و المعتدلة .
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20-23) مْ ولاتتجاوز (16) مْ على الحمادة و مناطق الجفرة .

الكفرة- السرير- تازربو:-
حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب.
الرياح: شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20- 22) مْ .

مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:10)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:22).

قد تكون صورة لـ ‏نص مفاده '‏الأحوال الجوية المتوقعة خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الخميس 2022-03- F-270-001 أيام نشر جوية رعدية بينما يتخللها مصحوب الخميس أمطار متغيرة الاتجاه طفيفة على باقي المناطق. السحب الرعدية الجفارةجبل تصحبها خلایا المرج وتكون جيدة على المنطقة الممتدة بعض نشطة السرعة أحيانا علي لمناطق الحرارة القصوى تتراوح (18-12) بنغازي الواحات :السماء لسقوط أمطار خاصة حبات الأخضر. الفرصة ولاتتجاوز (08) تدريجيا مابين :السماء شرقيةإلي شرقية سرعتها الخفيفة المعتدلة درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (23-20) ولاتتجاوز على الحمادة مناطق الجفرة -تازریو :السماء السحب شمالية شرقية معتدلة القصوى تتراوح مابين مدينة رابلس غروب الشمس اليو الساعة)11:91 شروق الشمس ليو الساعة (07:22)‏'‏

 

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي

عن مصدر الخبر

المشهد

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك