بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 10 مارس 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 10 مارس 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء طقس شتوي بارد على مناطق الشمال الشرقي مصحوب بسقوط أمطار يتخللها سحب رعدية, بينما يبقي الطقس دون تغير على باقي المناطق.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر على بعض المناطق مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلي نشطة السرعة أحيانا علي بعض المناطق، وتكون متغيرة الاتجاه يوم الغد.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (12-18) مْ، وتسجل زيادة طفيفة من يوم الغد.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: مازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خاصة نهار اليوم وتكون جيدة على المنطقة الممتدة من المرج حتى درنة تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد(التبروري).

الرياح: شمالية غربية نشطة السرعة، وتقل سرعتها تدريجيا يوم الغد على اغلب المناطق .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (12- 17) مْ، ولاتتجاوز (08) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلي شرقية سرعتها بين الخفيفة و المعتدلة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20-23) مْ ولاتتجاوز (16) مْ على الحمادة و مناطق الجفرة .

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20- 22) مْ .

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:10)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:22).