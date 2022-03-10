شكشك يخاطب رئيس مجلس الوزراء ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ووزير الصحة

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وجه رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مخاطبات إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ووزير الصحة، بشأن أوضاع المرضى في عدد من ساحات العلاج في الخارج.

وبحسب صفحة الديوان على فيسبوك في منشور لها أمس الأربعاء فقد طلب شكشك منهم ضرورة سرعة اتخاذ جملة من الإجراءات. من أهمها التنبيه على اللجان المشكلة من مجلس الوزراء ووزارة الصحة. بضرورة سرعة إتمام الأعمال المكلفة بها.

كما طالب بضرورة إبرام اتفاقيات وعقود لتنظيم العلاج في الخارج وبما يساهم في توطينه بالداخل. والإسراع في استكمال إجراءات تحويل المخصصات المالية الخاصة بالعلاج.

وأكد على ضرورة الاهتمام بأطفال ضمور العضلات والعمل على إبرام اتفاقية مع وزارة الصحة المصرية بالخصوص أو أي جهة مختصة أخرى.

كما نبه بأن التأخير في اتخاذ الإجراءات المشار إليها سيؤدي إلى أضرار بحالات المرضى. وإفشال عمليات التنظيم التي شرع الديوان فيها بالتنسيق مع وزارة الصحة. كما أن التأخير في الاهتمام بمرضى ضمور العضلات سيحرم العديد من المصابين من فرص العلاج والتشافي.

وفي سياق أخر التقي محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير والوفد المرافق له، مع ممثلي البنك الفدرالي الأمريكي بالعاصمة واشنطن.

وناقش الاجتماع الذي عقد، أمس الثلاثاء، سبل تعزيز العلاقة الإستراتيجية بين المؤسستين وإدارة الأصول. واستمرار التعاون بين المصرفين في تدعيم عمليات المدفوعات الخارجية.

ويأتي هذا الاجتماع – بحسب الصفحة الرسمية لمركزي ليبيا – لدعم استقلالية مصرف ليبيا المركزي، وبرامج التعاون بين المصرف والمؤسسات الأمريكية.

كما ناقش الحضور آلية تذليل الصعوبات أمام استئناف الشركات الأمريكية لنشاطها في ليبيا، ومسار توحيد المصرف.