اتصالات بين الدبيبة وباشاغا عبر وسطاء من وجهاء مصراتة

أفادت مصادر موثوقة لـ «الساعة 24» أن اتصالات تمت بين رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة مع رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا عبر وسطاء من وجهاء مدينة مصراتة.

وأوضحت المصادر، أن «الدبيبة» أكد عدم إصداره أي تعليمات بالاشتباك المسلح ضد قوات الحكومة الليبية، وأنه متعهد بعدم سفك الدماء.

وأشارت المصادر إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، أفاد بأنه “غير مسؤول عن أي أعمال فردية ولا يتحمل مسؤوليتها”.

وبينت المصادر أنه على الجانب الآخر، أكد «باشاغا» على “تعهده بعدم مخالفة القانون”، وأنه لا يطلب إلا “دخول سلمي للعاصمة بدون أي اقتتال”.