أحوال الطقس اليوم: أجواء شتوية باردة على مناطق الشمال الشرقي

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر مناطق الشمال الشرقي بأجواء شتوية باردة، مصحوبة بأمطار، تتخللها سحب رعدية.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، بقاء الطقس دون تغيير على باقي المناطق.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر على بعض المناطق، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانًا على بعض المناطق، وتكون متغيرة الاتجاه غدًا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 12 و18 درجة مئوية، وتسجل زيادة طفيفة غدًا.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة

ما زالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار، خصوصًا نهار اليوم، تكون جيدة على المنطقة من المرج حتى درنة، تصحبها خلايا من السحب الرعدية وحبات البرد، والرياح شمالية غربية، نشطة السرعة، تقل سرعتها تدريجيًا غدًا على معظم المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 12 و17 درجة مئوية، ولا تتجاوز 8 درجات مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و23 درجة مئوية، ولا تتجاوز 16 درجة مئوية على الحمادة و مناطق الجفرة.